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Пандемия коронавируса нового типа

Режим ограничений из-за пандемии в Петербурге начнут смягчать с 1 июня по 14 июня

В частности, обязательное использование масок и перчаток на улицах будет носить рекомендательный характер
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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня приступят к поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора города.

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"В рамках предложений Совета (Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции [COVID-19] на первом этапе, с 1 июня по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчен. В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будут носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. Посещение кладбищ будет разрешено при условии использования средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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