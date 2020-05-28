Режим ограничений из-за пандемии в Петербурге начнут смягчать с 1 июня по 14 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня приступят к поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора города.

"В рамках предложений Совета (Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции [COVID-19] на первом этапе, с 1 июня по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчен. В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будут носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. Посещение кладбищ будет разрешено при условии использования средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.