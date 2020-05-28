Губернатор Ростовской области поручил решать проблемы медиков в регионе за один день

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главам муниципалитетов региона в течение одного дня решать поступающие обращения от медработников, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее на заседании регионального оперштаба Голубев сообщил, что получил обращение от 36 сотрудников больницы, в основном скорой помощи, с жалобами на невыплату положенных денежных надбавок. Прокуратура начала проверку, в ходе которой выявила нарушения прав медицинских работников.

"Главы администраций, вы ежедневно должны получать полную информацию об обращениях работников медицинских учреждений по вопросу выплат. Если такие обращения появляются, вы обязаны в течение дня принимать меры и информировать Минздрав. Прошу министра здравоохранения докладывать мне по каждому человеку", - приводит пресс-служба губернатора слова Голубева.

Глава региона также заявил, что возьмет под личный контроль обращения врачей на горячую линию регионального оперштаба. "Телефон центра мониторинга есть в открытом доступе. Мы точно найдем решение и возможность помочь людям и организациям. Я дал поручение такие сообщения выделять и в тот же день буду их рассматривать", - сказал Голубев.

Более 1,2 тыс. медицинских работников Ростовской области получили федеральные выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией после внесения уточнений в постановление правительства РФ. По словам министра здравоохранения региона Татьяны Быковской, медикам было начислено более 62 млн рублей.

Ростовская область занимает седьмое место по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России. В регионе насчитывается 4 287 зараженных коронавирусной инфекцией, из которых 35 умерли, 1 529 выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 27 человек.