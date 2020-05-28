В Японии третий день подряд увеличивается число случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Показатель прироста выявленных случаев заражения новым коронавирусом увеличивается в Японии на протяжении последних трех дней. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Минздрава страны.

Так, по всей Японии за минувшие сутки было выявлено не менее 63 новых случаев, включая 15 в Токио. Общее число инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 471. При этом в среду сообщалось о 35 новых случаях заражения.

Число летальных исходов за сутки увеличилось на 13, из них три выявлены в Токио. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 895.

Всего в Японии выздоровели порядка 14,8 тыс. человек. Не менее 137 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.