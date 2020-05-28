Вторую партию из 150 аппаратов ИВЛ из США отправят в Россию 30 мая

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Вторая партия из 150 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет отправлена в Россию в субботу, 30 мая. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг представитель компании Vyaire Medical (штат Калифорния), производящей медицинское оборудование.

"Еще одна партия в количестве 150 аппаратов ИВЛ [модели] LTV 2200 будет направлена в Россию в эту субботу", - сказал представитель компании-производителя Патрик О'Коннор.

Он напомнил, что ранее в этом месяце Агентство США по международному развитию (USAID) направило в Россию партию из 50 аппаратов ИВЛ в рамках договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Представитель компании подчеркнул, что аппараты ИВЛ LTV 2200 используются в американских больницах "в лечении пациентов, которым требуется механическая вентиляция легких из-за осложнений, связанных с COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание)". Всего, по словам О'Коннора, Vyaire Medical предоставляет аппараты ИВЛ 18 странам. "Мы продолжаем наращивать наши производственные возможности, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос на аппараты ИВЛ и другую дыхательную аппаратуру", - указал представитель компании.

Представитель Госдепартамента США ранее указал корреспонденту ТАСС, что 150 американских аппаратов ИВЛ будут готовы к отправке в Россию позднее в этом месяце. По его словам, они будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.

Общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн. 21 мая американский военный самолет С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.

Об отправке помощи

Как заявил 17 мая госсекретарь США Майкл Помпео, власти Соединенных Штатов рады, что могут помочь России в борьбе с коронавирусом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи в противодействии распространению коронавируса нового типа. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России.

Согласно итоговым договоренностям России и США, поставку в апреле российского груза в Соединенные Штаты в рамках борьбы с коронавирусом полностью оплатил Российский фонд прямых инвестиций. США в свою очередь оплатили поставку ответного американского груза в РФ.