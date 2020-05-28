Студентов Петербурга на время пандемии трудоустроят на горячую линию "Мы вместе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Студенты Санкт-Петербурга по проекту содействия занятости во время пандемии присоединятся к рабочей общероссийской горячей линии "Мы вместе" для консультирования пожилых людей. Студенты смогут зарабатывать около 12 тыс. рублей в месяц, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

"Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна совместно с фондом "Росконгресс" помогут студентам городских вузов трудоустроиться в рамках реализации проекта круглосуточной общероссийской горячей линии "Мы вместе". Согласно соглашению, подписанному сегодня, студенты очной формы обучения государственных вузов Санкт-Петербурга выступят в качестве операторов горячей линии. В их задачи будет входить консультирование пожилых и маломобильных людей по вопросам приобретения и доставки продуктов и лекарств", - рассказали в пресс-службе.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. За месяц на этот сервис поступило 16 тыс. обращений, из них более 10,3 тыс. - по вопросам психологической помощи, более 5,6 тыс. - по юридической.

Университет промышленных технологий и дизайна курирует в Петербурге один из пяти региональных пилотных проектов, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ, по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений. В категорию студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии, по расчетам вуза, входит порядка 5 465 студентов, в том числе иногородних, проживающих в регионе без родителей.

Трудоустройство студентов осуществляется на портале студработа.рф, разработанном вузом для информирования студентов о вакансиях и для заключения с ними договора гражданско-правового характера. Оплата труда будет финансироваться в размере 12 622,10 рублей в месяц без учета налогов. Студенты будут работать по графику пятьдней в неделю по четыре часа, смогут выбирать удобные дни и смены.

В рамках проекта студенты также будут принимать участие в работе приемной комиссии вузов Санкт-Петербурга, им предложат вести социальные сети, заниматься репетиторством и проводить обучение населения, консультировать по вопросам работы учебных заведений, предоставлять информацию по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, студентов привлекут к сервисным и ремонтным работам в общежитиях университетских кампусов и производству продукции для борьбы с коронавирусом, пошиву лицевых масок, производству дезинфицирующих средств. Ожидается, что к программе также подключатся крупные индустриальные партнеры.