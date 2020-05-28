Экспресс-тесты для выявления коронавируса поступят в Вологодскую область

ТАСС, 28 мая. Вологодская область до начала июня получит 10 тыс. тест-систем стоимостью 13 млн рублей для экспресс-диагностики заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства, сославшись на губернатора региона Олега Кувшинникова.

"Всего на Вологодчину поставят 10 тыс. тест-систем стоимостью более 13 млн рублей, закупка профинансирована из областного бюджета. Анализ на наличие коронавируса проводится путем забора крови, которая наносится на тест-полоски. Индикаторы покажут степень воздействия COVID-19 на пациента, когда он уже переболел и у него начинает вырабатываться иммунитет, когда он болеет, в том числе и в бессимптомной форме, и когда он не сталкивался с коронавирусной инфекцией вообще", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил губернатор, в область поступила первая партия из 1,6 тыс. тестов, которые распределены между лечебными учреждениями. "Эти тесты позволяют выявить заболевание за 15 минут. Диагностику можно провести прямо в машине скорой помощи, чтобы, исходя из результата, маршрутизировать пациента в профильный стационар либо в моногоспиталь, и не допустить инфицирования медучреждений. Особенно это важно для пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь после дорожных аварий, травм, а также при обострении сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Кувшинников, которого цитирует пресс-служба.

Губернатор передал 600 тестов врачам Череповецкой городской больницы и Череповецкой станции скорой медицинской помощи. В моногоспитале Череповца проходят лечение 156 пациентов, в том числе восемь детей. В основном это жители Вологды и районов области. К аппаратам ИВЛ подключены двое, еще четверо находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Учитывая рост заболеваемости, глава региона предположил, что потребуется привлечение в учреждение специалистов из районных больниц, и выразил готовность оказать медикам иную необходимую помощь. "Сейчас маршрутизация больных возможна только в Череповец, так как очаговая вспышка в Вологде не позволяет принимать зараженных пациентов. <...> Важно сделать все, чтобы вы справились, так как количество больных может возрасти до двухсот", - сказал он на встрече с медиками.

"При увеличении количества больных, если сил череповецкой медицины будет не хватать, мы готовы сформировать дополнительные бригады. Специалистов по заявкам предоставят центральные районные больницы, договоренности уже достигнуты. Они будут размещены либо в обсерваторе Череповца, либо в гостинице, с которой ведем переговоры. Всех медиков обеспечим средствами защиты, а также произведем начисление и выплату доплат из федерального и регионального бюджетов", - добавил губернатор.