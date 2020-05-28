Орловская область продлила режим самоизоляции до 14 июня

ТАСС, 28 мая. Губернатор Орловской области Андрей Клычков продлил режим самоизоляции из-за коронавируса, обязательный масочный режим до 14 июня. Об этом он в четверг сообщил в прямом эфире в Instagram.

"До 14 числа [июня] включительно мы будем продлевать ограничительные мероприятия, это связано и с масочным режимом, с проведением массовых мероприятий, работой ряда предприятий, которые не попадут в сферу открытий. До 14 июня режим изоляции", - сказал он.

На первом этапе были открыты парки и скверы для прогулок и занятий спортом. Глава Орловской области уточнил, что регион продолжит постепенную отмену ограничений. В частности, парикмахерские и торговые центры планируется открыть на втором этапе.

К 28 мая в Орловской области выявлено 2 082 заразившихся коронавируной инфекцией. Из них 1 046 выздоровели, 23 человека умерли.