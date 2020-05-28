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Пандемия коронавируса нового типа

Орловская область продлила режим самоизоляции до 14 июня

Масочный режим также продлили до 14 июня

ТАСС, 28 мая. Губернатор Орловской области Андрей Клычков продлил режим самоизоляции из-за коронавируса, обязательный масочный режим до 14 июня. Об этом он в четверг сообщил в прямом эфире в Instagram.

"До 14 числа [июня] включительно мы будем продлевать ограничительные мероприятия, это связано и с масочным режимом, с проведением массовых мероприятий, работой ряда предприятий, которые не попадут в сферу открытий. До 14 июня режим изоляции", - сказал он.

На первом этапе были открыты парки и скверы для прогулок и занятий спортом. Глава Орловской области уточнил, что регион продолжит постепенную отмену ограничений. В частности, парикмахерские и торговые центры планируется открыть на втором этапе.

К 28 мая в Орловской области выявлено 2 082 заразившихся коронавируной инфекцией. Из них 1 046 выздоровели, 23 человека умерли.

Теги
РоссияОрловская областьПандемия коронавируса нового типа
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