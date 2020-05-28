Финансирование программы по развитию сел в Адыгее увеличили в четыре раза

МАЙКОП, 28 мая. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" для Адыгеи в этом году увеличится в четыре раза и составит 872,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.

"В текущем году на реализацию мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" из бюджетов всех уровней республике выделено 872,5 млн рублей, из них 673,5 млн рублей - из федерального, 125,1 млн рублей - из республиканского и 73,9 млн рублей - из местных бюджетов. По сравнению с 2019 годом финансирование программы увеличено более чем в четыре раза", - говорится в сообщении.

В текущем году планируется строительство 71,4 км распределительных газопроводов низкого давления, что почти в семь раз превышает прошлогодние показатели. В частности, это распределительный газопровод низкого давления протяженностью 3,5 км в хуторе Семено-Макаренском Шовгеновского района. Объект планируют сдать в июне, и с его завершением газификация района достигнет 100%. Сейчас средний уровень газификации сельской части республики превышает 77%, уточнили в пресс-службе.

Планируется проложить почти 13 км водопроводных сетей, 7,5 км дорог, возвести два дома культуры в Красногвардейском районе, одного ФАПа в Гиагинском районе, физкультурно-оздоровительного мини-парка в Теучежском районе. Власти намерены реализовать 12 проектов по благоустройству сельских территорий в Кошехабльском, Майкопском и Шовгеновском районах. Благодаря возможностям госпрограммы 11 семей смогут улучшить жилищные условия.

"Госпрограммой предусмотрены новые мероприятия, ранее не включавшиеся в программы по устойчивому развитию сельских территорий. В частности, планируется строительство 4 км сетей электроснабжения в городе Адыгейске, капремонт четырех домов культуры в Майкопском районе и одного дома культуры в Адыгейске, капремонт ФАПа в Шовгеновском районе. Для обслуживания районных больниц Гиагинского, Шовгеновского, Красногвардейского, Теучежского районов приобретут 16 автомобилей", - пояснили в пресс-службе.

Большое внимание будет уделено учебным заведениям на селе, планируется капремонт школы в Шовгеновском районе, приобретение оборудования для школы в Шовгеновском районе, автобусов для восьми школ Майкопского района, капремонт трех детских садов Майкопского района. В предгорье республики также предусмотрено комплексное обустройство площадки под компактную застройку, газификация, водоснабжение, энергоснабжение, подъездные дороги, добавили в пресс-службе главы региона.