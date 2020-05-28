Коэффициент репродукции коронавируса в ФРГ опустился до самого низкого за пандемию уровня

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Так называемый базовый коэффициент репродукции (R) нового коронавируса опустился в Германии до самой низкой за время пандемии отметки в 0,61. Такие данные привел в четверг берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ).

Таким образом, 100 инфицированных коронавирусом в среднем заражают 61 человека. До этого самый низкий уровень коэффициента репродукции в Германии был зафиксирован 6 мая - 0,65. RKI всегда указывал на то, что для того, чтобы снизить темпы распространения инфекции, он должен быть ниже 1.

Ранее в четверг решение об очередных послаблениях карантинных мер принял Сенат Берлина. По информации агентства DPA, с 30 мая в германской столице больше не будут ограничивать число участников демонстраций. На данный момент разрешено участие максимум 100 человек. Со 2 июня будут разрешены концерты и показы фильмов под открытым небом - сначала при участии не более 200 человек, с 16 июня - не более 500, с 30 июня - не более тысячи.

Власти Берлина также со 2 июня разрешат определенные мероприятия в закрытых помещениях при участии не более 150 человек, а с 30 июня - не более 300 человек. Спустя 2 месяца после закрытия в столице снова смогут начать работу фитнес-клубы и бары. В питейных заведениях нельзя будет, однако, занимать барные стойки. Кроме того, будет увеличено до 50 максимальное число участников свадеб, крестин, похорон. Гражданам будет разрешено собираться вдесятером как на улице, так и дома, но будет предписано сохранять дистанцию по отношению друг к другу в 1,5 метра.

В Германии коронавирусом заразились 179 717 человек, выздоровели 163 200. От последствий заболевания умерли 8 411 человек.