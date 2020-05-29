Ветераны Второй мировой войны из США приедут в Россию по случаю парада Победы

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Группа ветеранов Второй мировой войны намерена приехать в Россию в июне в связи с проведением парада Победы. Об этом сообщил ТАСС в четверг президент неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation, который организует визит, Тимоти Дэвис.

По его словам, поездка запланирована "на 20-30 июня". Как рассказал Дэвис, "ветераны посетят Москву и Санкт-Петербург". В каждом из городов они проведут по пять дней. Окончательный план поездки еще согласовывается.

Ранее ожидалось, что группа, в состав которой войдут 12 американских участников Второй мировой войны в возрасте от 96 до 103 лет, прибудет в Россию в начале текущего месяца и примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Позже из-за пандемии нового коронавируса их приезд был отложен на сентябрь. После того как президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, сроки визита вновь были изменены.

Как отмечал Дэвис, все эти американские ветераны "участвовали в боях на Западном фронте". Ранее планировалось, что они посетят Санкт-Петербург, Волгоград и Москву. В каждом из городов они должны были встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны.

Почтить память погибших

Президент фонда The Greatest Generations Foundation в начале мая в интервью ТАСС выразил уверенность в том, что американцы, участвовавшие в боях против нацистов, помнят об огромных жертвах, принесенных советскими воинами, а также о решающей роли, которую те сыграли в разгроме общего врага.

"Отправкой американских ветеранов в Россию мы хотим почтить память всех советских солдат, которые сражались и погибали за свою страну и за свободу во всем мире, - подчеркнул тогда президент фонда. - На их долю выпали ужасные страдания, нужно хранить память о них". Как отмечал Дэвис, во время поездки американцы "встретятся с российскими друзьями" из числа ветеранов Великой Отечественной войны. По словам президента фонда, "вместе они смогут почтить память" всех погибших.

The Greatest Generations Foundation базируется в городе Денвер (штат Колорадо). Фонд регулярно проводит поездки американских ветеранов в страны, где те участвовали в боях. По словам Дэвиса, организация выступает в поддержку "вечных принципов мира и справедливости", привлекая внимание к самоотверженности, проявленной ветеранами, в надежде, что будущие поколения не забудут принесенных жертв.