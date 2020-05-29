Детский центр "Орленок" планирует провести первую летнюю смену в июле

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" (Краснодарский край), который приостановил прием детей из-за пандемии коронавируса весной, планирует принять первую летнюю смену в начале июля, сообщили ТАСС в пресс-службе центра. Другие крупные детские центры на черноморском побережье пока не озвучивают дату начала смен, но заявляют о готовности принять детей.

В среду Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации по работе детских лагерей. Такие учреждения смогут открыться только на третьем этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, смены должны быть заполнены детьми наполовину, отдыхающим нельзя будет покидать территорию лагеря, также на территорию учреждения не должны допускаться посторонние, в том числе родители. Кроме того, все работники должны пройти тесты на антитела к коронавирусу, а доставлять детей необходимо по заранее подготовленным "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах.

"Заезд первой летней смены планируется 1 июля. Нами уже проработана новая схема приема детей", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в данный момент руководство центра изучает рекомендации Роспотребнадзора и готовит изменения в формате работы учреждения. Кроме того, в лагере уже разработана новая схема заезда, которая будет обеспечивать двойной медицинский фильтр: контроль наличия полного пакета медицинской документации, термометрия и первичный осмотр за территорией центра, углубленный осмотр в медицинском пункте детского лагеря. Также пересмотрены образовательные программы.

"Орленок" готов к приему детей. Нами пересмотрены ранее запланированные образовательные программы с учетом сокращения аудиторных занятий в сторону усиления спортивной и туристской составляющей", - добавил директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус, выразив надежду, что в 60-летие лагеря, 12 июля, лагерь будет работать и отметит праздник с воспитанниками.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду сообщил, что власти Краснодарского края совместно с Роспотребнадзором рассмотрят возможность возобновления работы детских лагерей и санаториев региона со второй половины июня при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Работа в онлайн

В пресс-службе другого крупного международного детского центра - крымского "Артека" - ТАСС сообщили, что на данный момент не располагают информацией о планируемой дате начала работы. Однако за два месяца, в течение которых учреждение работает без отдыхающих, в столовых, жилых и образовательных корпусах были сделаны запасы средств защиты и дезинфекции.

"Очень важно, что мы оборудовали всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции помещения для проживания, столовые и, самое главное, все рекреации, в которых будет проходить образовательный процесс. Это выполнено с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения России, Министерства просвещения России", - сообщили в пресс-службе, добавив, что также была проведена работа по благоустройству территории. На территории "Артека" были высажены новые деревья и цветы, благоустроены парки и прогулочные зоны.

В целом, по информации пресс-службы, центр в данный момент готов на 100% к приему воспитанников. Также уточняется, что сохранен весь педагогический состав, а вожатые за два месяца прошли курсы повышения квалификации в дистанционном формате.

В детском центре "Смена" в Анапе Краснодарского края в период пандемии также провели работу по улучшению и ремонту инфраструктуры. Кроме того, впервые в своей истории в дистанционном формате стартовал развивающий проект "Формула успеха", реализуемый на базе детского образовательного лагеря "Арт-Смена". В нем приняли участие 38 детей из 24 регионов.

"Сейчас работают онлайн дистанционные проекты, где наши педагоги и мастера производственного обучения ведут занятия по 24 компетенциям и делятся с ребятами опытом", - сообщили в пресс-службе учреждения, добавив, что в данный момент не могут прогнозировать дату открытия центра.

О центрах

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений), также в его состав входит общеобразовательная школа, детский сад, студии детского творчества, кружки, спортивные секции, морская флотилия.

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей.

Всероссийский детский центр "Смена" (ВДЦ) открылся 1 июня 1985 год. ВДЦ "Смена" состоит из трех детских образовательных лагерей и одного детского спортивно-образовательного лагеря.