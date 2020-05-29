Пассажиры авиакомпании "Аврора" с 3 июня будут летать в масках и перчатках

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании "Аврора", которая входит в группу компаний "Аэрофлот", с 3 июня будут входить в самолет в масках и перчатках. Во время полета будет запрещено передвижение по салону, сообщается в пятницу на сайте авиакомпании.

"Авиакомпания "Аврора", согласно указаниям Министерства транспорта РФ, вводит меры предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Пассажирам перед входом на борт воздушного судна необходимо надеть одноразовые защитные перчатки и маски, которые подлежат обязательной замене по истечении трех часов. На протяжении всего полета будет действовать режим "пристегните ремни", что фактически означает запрет на передвижение по салону воздушного судна. Исключение составляет передвижение для пользования туалетной кабиной", - говорится в сообщении.

Бортпроводники будут предлагать всем пассажирам перед входом на борт обрабатывать руки антисептиком. Обязательным станет использование антибактериальных салфеток перед приемом пищи. Изменятся и правила пользования туалетной кабиной, в вестибюле перед которой нельзя будет находиться более двух человек. Одна из двух туалетных кабин в хвостовой части самолета будет закрыта для посещения.

В бизнес-классе многоразовую посуду временно заменят на одноразовую. На некоторое время будет отменена раздача печатной прессы. В зависимости от пассажирской загрузки рейса авиакомпания будет рассаживать пассажиров с соблюдением максимально допустимой дистанции.

Меры введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и будут поэтапно смягчаться.

"Аврора" - российская региональная авиакомпания, базирующаяся в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Образована 6 ноября 2013 года на базе авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа". Одна из дочерних компаний группы "Аэрофлот". Авиакомпания связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные перевозки в дальневосточных регионах, летает в Китай, Корею и Японию.