Опрос: более 50% россиян готовы голосовать через интернет

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Граждане РФ пока слабо информированы об изменениях в избирательное законодательство, при этом около половины опрошенных россиян выразили готовность к проголосовать через интернет, если им представится такая возможность. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК), которые есть в распоряжении ТАСС.

"Подавляющее большинство респондентов (86%) либо плохо информированы (42%) о том, что Госдума приняла соответствующий законопроект, либо вообще не слышали об этом (44%). Хорошо знают о нововведениях лишь 14% опрошенных", - говорится в исследовании.

Чуть больше половины респондентов (51%) проголосовали бы на выборах через интернет, если бы им представилась такая возможность, 46% не стали бы голосовать таким способом. Выбирая между разными способами голосования, большинство россиян отдают предпочтение традиционному способу волеизъявления (69%). Практически четверть опрошенных (23%) выбрала бы электронное голосование, лишь 2% проголосовали бы при помощи почты. Голосование через интернет чаще всего поддерживают представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (71%) и от 25 до 34 лет (51%), а также респонденты, которые периодически ходят на выборы (53%).

Среди тех, кто не одобряет обеспечение возможности дистанционного голосования на выборах, 55% - это мужчины. Также против электронного голосования высказались 53% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет, 53% респондентов старше 60 лет, 55% респондентов, которые оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое. По данным опроса, 11% респондентов сообщили, что не одобрили бы электронное голосование, так как не имеют доступа к необходимой инфраструктуре, у них нет компьютера, телефона или интернета, чтобы проголосовать онлайн, еще 14% опрошенных не умеют пользоваться компьютером, телефоном или интернетом. Сомнения в надежности системы электронного голосования высказали 28% респондентов, в сохранении тайны голосования - 21%. Также 60% граждан опасаются умышленных манипуляций и мошенничества.

Исследование показало, что у граждан нет одного наиболее предпочтительного способа голосования через интернет. Так, 30% опрошенных голосовали бы при помощи компьютера или ноутбука, 21% выбрали бы мобильное приложение на смартфоне, 20% предпочли бы проголосовать с помощью мобильного телефона, зайдя на официальный сайт для голосования, 5% воспользовались бы компьютером на почте или в МФЦ. В случае выбора электронного формата как наиболее предпочтительного способа голосования большинство респондентов (57%) считают наиболее удобным способом информирования или напоминания о голосовании смс-уведомления, 12% назвали сообщения на электронную почту, 5% - уведомления в соцсетях или через специальное мобильное приложение.

Прогноз

Эксперты считают, что внедрение инструментов электронного голосования постепенно изменит привычную для ряда групп избирателей модель поведения на выборах, референдумах, голосованиях и опросах.

"В первое время инструмент будет больше востребован среди молодежи и жителей крупных российских городов с высоким уровнем проникновения интернета и компьютеризации населения. Однако в связи с естественными демографическими процессами возраст электронной электоральной активности будет постепенно повышаться", - говорится в докладе. Аналитики ВЦИОМ и ЦПК делают вывод, что в обозримом будущем (5-10 лет) при активной разъяснительной работе дистанционное голосование имеет перспективы стать как минимум равноценным традиционному способом волеизъявления. "Доверие к институту электронного голосования будет зависеть от степени прозрачности системы и наличия возможности гражданского контроля за всеми этапами внедрения нового вида голосования. В этой связи важное значение приобретет качество дискуссии о будущем электронного голосования сразу же после принятия легитимирующего его закона и после первого применения на голосовании 13 сентября 2020 года", - говорится в докладе.

Авторы считают, что наиболее востребованной площадкой для электронного голосования в ближайшие 5-10 лет может стать интернет-сайт, а самыми популярными инструментами для электронного голосования - домашний компьютер или ноутбук, однако динамика внедрения новых мобильных технологий и усовершенствование программного обеспечения постепенно поменяют предпочтения в пользу мобильных устройств.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 мая 2020 года среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Электронное голосование в РФ

Совет Федерации 20 мая одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Им вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, а с помощью специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Законом также предоставляется возможность наряду с установленным порядком осуществлять сбор подписей избирателей через единый портал государственных и муниципальных услуг.

23 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении в Москве эксперимента по электронному голосованию, состоявшегося в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Документ предусматривает возможность дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней, проводимых в столице в 2020-2021 гг.

Возможность дистанционного электронного голосования также предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям к Конституции РФ.