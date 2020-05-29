Как региональные СМИ пытаются выжить в ожидании помощи государства

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Руководители газет, телекомпаний и интернет-изданий из-за падения рынка рекламы существенно сократили тиражи, эфиры, оклады и штаты ради сохранения СМИ. Региональные власти по мере возможностей поддерживают те СМИ, которым в условиях пандемии пришлось тяжелее всех, рассказали ТАСС в регионах.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил правительству РФ включить телерадиовещательные организации, печатные издания, рекламные компании и книжную индустрию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Объем рекламы

Как сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на онлайн пресс-конференции накануне старта в Санкт-Петербурге Общероссийского журналистского проекта "Адаптация", из-за пандемии коронавируса ситуация во всех отраслях журналистики близка к критической. "По прогнозам, в этом году рекламный рынок упадет на 30-50%", - сказал Соловьев. Он добавил, что уже проведен опрос с участием 560 представителей региональных СМИ: у 37% опрошенных сократился тираж и количество эфиров, у почти 30% снизили зарплату, у 19% - сократили штат, а 92% заявили об уходе значительной части рекламодателей.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков добавил ТАСС, что объем рекламы сократился на 90%, так как закрыты заинтересованные в ней рестораны, кафе, кинотеатры и музеи. Такие же данные у гендиректора одного из ведущих телеканалов области "Каскад" Ольги Волковой: коммерческие доходы компании составляют примерно 70% ее бюджета, в апреле они упали на 80% и такое же падение ожидается в мае. Председатель Союза журналистов Владимирской области Александр Карпилович подтвердил, что и в его регионе рекламный рынок сократился на 70%. "Остались муниципальные и государственные контракты, которые составляли в среднем 20-25% бюджетов СМИ, а 75-80% бюджетов люди добывали на открытом рекламном рынке, который просел", - объяснил Карпилович.

Спасение в онлайн-проектах

Руководитель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих сказал, что издания стали уделять больше внимания интернет-версиям. Но, по его оценке, накопленный СМИ запас прочности истощается, и в перспективе это может привести к закрытию некоторых из них. "Останутся те, <...> у которых есть возможность получить финансовую поддержку - либо государства, либо своих акционеров", - полагает он. Главный редактор интернет-газеты "Фонтанка.ру" Александр Горшков рассказал, что трафик портала в марте-апреле вырос на 90-100% в сравнении с предыдущими месяцами. Одним из самых успешных онлайн-проектов за этот период он назвал фестиваль #безантракта: ежедневные трансляции спектаклей, музыкальных марафонов, домашних концертов звезд собрали многомиллионную аудиторию.

Интернет-версия официального издания правительства Санкт-Петербурга - газеты "Петербургский дневник" - вышла на второе место по посещаемости среди региональных информационных онлайн-ресурсов, рассказал ТАСС главный редактор Кирилл Смирнов. "Онлайн-проекты набирают значительно больше аудитории, чем прежде", - сказал он, уточнив, что за два месяца прирост составил около 40% и связан он в том числе с запуском новых онлайн-проектов: трансляций спектаклей, онлайн-викторин со знатоком клуба "Что? Где? Когда?" Алексеем Блиновым и других. Вдвое выросла и аудитория сайта муниципальной телерадиокомпании "Краснодар", по словам ее гендиректора Максима Жмутского. Заместитель директора по информационной политике окружной телерадиокомпании "Югра" Михаил Епихин тоже отметил рост посетителей на сайте.

Исполнительный директор ижевского информационного агентства "Сусанин" (входит в медиагруппу "Комос-Медиа") Дмитрий Афонин добавил, что редакция не перешла на дистанционную работу, однако многие спикеры перенесли пресс-конференции в Zoom либо проводят их в онлайн-формате. Аудитория агентства, по словам собеседника, выросла в три раза из-за запроса на проверенную информацию. "Ввиду большого количества фейков в социальных сетях, люди потянулись в СМИ за проверенной информацией", - уверен Афонин.

Бумага как роскошь

Критической назвала ситуацию главный редактор газеты "Знамя шахтера" Новошахтинска Ростовской области Любовь Наумова. "Денег у людей на излишества нет, а печатная газета - это излишество в нынешних обстоятельствах. <...> С апреля реклама рухнула на 75%, подписка - на 30%, розница - на 40%. На 50% выросла посещаемость сайта, но денег в нашем бюджете больше не стало, потому что рекламодателей нет", - сказала Наумова. В управлении информационной политики Ростовской области добавили, что власти региона включили газеты и журналы в перечень товаров первой необходимости, 151 муниципальная и две областные газеты получают субсидии из областного бюджета на подготовку, выпуск и распространение, а 15 муниципальных и один областной телеканалы - на расходы по социально значимым телепрограммам.

Председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов считает, что особая поддержка нужна тем СМИ, которые работают как малые и средние предприятия, потому что они живут только на доходы от рекламы. Как рассказал председатель пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов, районная газета "Единый Чусовой" из-за падения доходов приостановила выпуск, "Частный интерес" отказалась от бумажной версии, деловые газеты "Новый компаньон" и "Business class" перешли в онлайн-формат. Власти предложили СМИ скидки на аренду помещения и отсрочку по уплате налогов. "Мы пытаемся сейчас вместе с Торгово-промышленной палатой донести до губернатора и "Соликамскбумпрома" просьбу заморозить цену на бумагу газетную и договориться с типографиями о заморозке тарифов на печать, это самая большая статья расходов у газет", - сказал Лобанов.

О пользе грантов

Как рассказали ТАСС в Министерстве информации и печати Саратовской области, в регионе не закрыли киоски прессы, а работникам СМИ, издательств, типографий не ограничили передвижение по пропускам. По поручению губернатора Валерия Радаева депутаты Саратовской облдумы рассмотрят выделение 15 млн рублей для муниципальных газет. "Также в перечень категорий поддержки бизнеса планируется добавить СМИ, включая издателей газет. Предлагается снизить налоговые ставки для субъектов, работающих по упрощенной системе: с базой "доходы" - 2% вместо 6%, с базой "доходы минус расходы" - 7,5% вместо 15%. Министерство информации и печати области и региональное отделение Союза журналистов провели конкурс грантов социально значимых медиапроектов в 2020 году: поддержку получили 21 региональное СМИ, объем субсидий на эти цели составил 20 млн рублей", - отметили в министерстве.

По словам Соловьева, недавно состоялось заседание комиссии Роспечати по грантовой помощи СМИ. "Так же, как и в прошлом году, было выделено почти полмиллиарда рублей, их получили около 700 газет и журналов, очень многие на национальных языках - это тоже часть поддержки, которая сейчас оказывается, в данном случае печатным СМИ", - считает Соловьев.