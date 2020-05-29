Сотрудники более 90 медучреждений Ростовской области заразились коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у работников более 90 медицинских учреждений Ростовской области, сообщил в пятницу в ходе совещания, посвященного работе больниц региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

"На сегодня у нас зарегистрирована заболеваемость COVID-19 среди медработников более чем в 90 медорганизациях. При проведении эпидемиологических расследований установлено, что около 7%, а это 27 случаев, у медицинских работников заболеваемость связана с контактом с близким окружением вне лечебно-профилактических организаций - семья, соседи, лестничная клетка, друзья", - сказал Ковалев.

Главный санитарный врач региона уточнил, что всего в регионе выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 381 из них приходится на сотрудников медицинских учреждений. Доля врачей, медицинских сестер, фельдшеров, младших медицинских работников в структуре заразившихся работников медучреждений составляет 82%, отметил Ковалев. Среди зараженных также есть водители, лифтеры, раздатчицы пищи, медрегистраторы, охранники, сестры-хозяйки, специалисты по кадрам, на которых приходится 17,8% случаев.

По словам Ковалева, в 20% случаев у медработников вирус протекает в форме ОРВИ и бронхитов, в 5,7% - в форме пневмонии. У большинства сотрудников медучреждений наличие вируса было выявлено в ходе проведения эпидемиологических расследований, при этом клинические проявления не наблюдались.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных. По последним данным, в регионе выявлено 4 287 случаев заражения коронавирусом, 1 529 человек выздоровели, 35 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.