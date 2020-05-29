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Пандемия коронавируса нового типа
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В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 15 тыс.

За последние сутки были зафиксированы еще 369 инфицированных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Число выявленных в Санкт-Петербурге случаев заражения коронавирусом превысило 15 тыс.

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За последние сутки были зафиксированы еще 369 инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

По данным штаба, общее число заразившихся увеличилось с 14 846 до 15 215, то есть на 2,5%. Общее число выздоровевших также превысило 5 тысяч человек и составило 5 113, за сутки выписали 330 пациентов. Всего умерли 178 человек, за последние сутки - 11.

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто в эфире телеканала "78" сообщал, что эпидемиологическая ситуация в городе "близка к стабильной". По его словам, в Петербурге числа поступающих в стационары и выздоравливающих пациентов почти сравнялись.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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