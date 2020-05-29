В Петербурге число случаев заражения коронавирусом превысило 15 тыс.

За последние сутки были зафиксированы еще 369 инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

По данным штаба, общее число заразившихся увеличилось с 14 846 до 15 215, то есть на 2,5%. Общее число выздоровевших также превысило 5 тысяч человек и составило 5 113, за сутки выписали 330 пациентов. Всего умерли 178 человек, за последние сутки - 11.

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто в эфире телеканала "78" сообщал, что эпидемиологическая ситуация в городе "близка к стабильной". По его словам, в Петербурге числа поступающих в стационары и выздоравливающих пациентов почти сравнялись.