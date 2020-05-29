Онищенко предупредил об опасности заражения коронавирусом в подъезде

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что подъезды многоквартирных домов являются самыми "забытыми" местами с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий, поэтому там легко заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в интервью "Парламентской газете" , опубликованном в пятницу.

Онищенко отметил, что подъезд тоже является общественным местом и если оказаться там в "час пик, когда все соседи идут на работу", можно запросто "схлопотать заражение".

По его словам, подъезды обычно спроектированы так, что инсоляции (степень освещенности солнечным светом - прим. ТАСС) там почти нет, и вирус может дольше сохраняться. "Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который поднимается наверх", - добавил Онищенко.

Также он отметил, что при выходе из своей квартиры на лестничную площадку нужно уже быть в маске и перчатках. Это позволит максимально обезопаситься от заражения.