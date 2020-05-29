На Кубани почти 70% зараженных коронавирусом выписаны из больниц после выздоровления

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Краснодарском крае за последние сутки увеличилось до 2 521, что составляет 68% от общего числа зараженных в регионе. Об этом говорится в распространенном сообщении регионального оперативного штаба.

"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3 662 человека, из них 218 детей. За последние сутки выписано 128 человек, всего 2 521 пациент - это составляет более 68% от общего числа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе за время пандемии умер 31 человек с диагнозом "коронавирус". По состоянию на 29 мая в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 33 пациента.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.