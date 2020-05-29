На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о продлении режима всеобщей самоизоляции до 7 июня. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

"Режим самоизоляции продлен на Ставрополье до 7 июня включительно. Ранее выданные и продленные специальные пропуска остаются действительными. Никаких допотметок на них ставить не надо", - говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае ранее был продлен до 31 мая. С 18 мая в крае действует обязательный масочный режим.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 2 320 случаев заражения, 34 пациента остаются в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 215 человек. После выздоровления из больниц выписан 991 человек, 45 пациентов с коронавирусом умерли.