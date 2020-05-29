Режим всеобщей самоизоляции продлен в Липецкой области до 20 июня

ТАСС, 29 мая. Липецкие власти приняли решение продлить до 20 июня в регионе режим самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заражений выросло до 1 976. Из числа заразившихся 674 человека выздоровели, пять умерли. В регионе с середины марта введен режим повышенной готовности, с конца марта - режим всеобщей самоизоляции, с 9 мая - всеобщий масочный режим.

"Основные ограничения, которые продолжают действовать до 20 июня самоизоляция для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями по-прежнему будет приостановлена работа ряда объектов торговли и сферы услуг, в том числе торгово-развлекательных центров, кинотеатров, рынков, фитнес-центров и так далее. Продолжает действовать масочный режим в общественных местах", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы правительства региона, также не приостановлено действие пропускного режима, введенного ранее в Липецке, Ельце, Чаплыгине и Лебедяни. "Санитарные врачи и медики просят жителей соблюдать принципы социального дистанцирования. Не собираться большими компаниями, гулять только с членами семьи, избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.