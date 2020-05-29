Мишустин призвал использовать лучшие практики времен СССР для борьбы с COVID-19 в СНГ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ, призвал использовать наработанные в советское время лучшие практики для борьбы с распространением коронавируса на пространстве этих стран.

"У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были еще в советское время", - сказал он, отметив, что в целом ситуация с распространением инфекции стабилизируется.

По словам главы российского правительства, теме борьбы с распространением коронавируса на заседании должно быть уделено особое внимание.

В целом же, Мишустин заметил, что коллективная работа в рамках Содружества приносит очевидные выгоды и преимущества и по другим направлениям, в частности для экономик стран-участниц.

Российский премьер отметил, что рассматривает СНГ в качестве важнейшего и полезного формата для развития многопланового торгово-экономического и отраслевого сотрудничества. "Для нас это безусловный приоритет", - подчеркнул он. По его данным, в 2019 году удалось сохранить положительную динамику взаимного товарооборота. "Для обеспечения устойчивых экономических показателей в будущем, конечно, необходимы конкретные шаги, направленные на расширение экономической интеграции", - добавил он.