Более 30 санаториев могут открыться в Сочи с 1 июня

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Руководство 34 санаториев города Сочи планируют открытие с 1 июня 2020 года, еще 13 рассчитывают начать принимать туристов до конца первого летнего месяца. Всего в перечень объектов санаторно-курортной отрасли, которые отвечают необходимым для открытия требованиям, вошли 80 санаториев, говорится в сообщении на официальном сайте горадминистрации.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба сообщил, что около 200 санаториев Кубани с медицинской лицензией, приостановившие с конца марта прием туристов из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 1 июня. На прошлой неделе Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки в крае будет рассмотрен вопрос об открытии пансионатов и отелей региона для туристов во второй половине июня.

"Администрацией города сформирован перечень объектов, которые отвечают необходимым для открытия требованиям - их 80. Руководство каждого из них самостоятельно выбирает для себя дату открытия. После проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня - 13, с 1 июля - 18. Дата открытия еще 15 ведомственных санаториев будет определена позже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важным требованием к здравницам в этом году является организация трансфера отдыхающих от вокзала или аэропорта. Специально для этого на транспортных узлах будут выделены коридоры и места для парковки автобусов. На вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри продолжают дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

"Помимо требований по санитарно-эпидемиологическим мероприятия, наши здравницы должны отвечать и требованиям антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Мы должны быть уверены, что объекты санаторно-курортной сферы, транспортной отрасли обеспечат для своих гостей необходимые условия", - проводятся в сообщении слова главы города Алексея Копайгородского.

Все прибывающие не курорт туристы должны обязательно иметь с собой не только путевку в санаторий или ваучер, но и справки о чистом эпидокружении и отсутствии коронавируса. Эти документы можно получить в поликлинике по месту постоянной регистрации гражданина, говорится в сообщении.