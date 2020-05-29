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Кадыров заявил, что здоров и находится на рабочем месте в Чечне

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что самолет главы Чечни якобы вылетел накануне в Москву

ГРОЗНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров и находится на рабочем месте в регионе. Соответствующее видео опубликовано на странице в Instagram его помощника и директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева.

"Я дома, не приземлился в Москве, бодрый и здоровый. Нахожусь на рабочем месте. Служу своему народу, государству", - сказал Кадыров.

В мае появилась информация, что Кадырова госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, однако официально эти данные не подтверждались. На этой неделе глава региона лично провел заседание оперативного штаба и опроверг информацию о своей болезни. Однако слухи продолжали распространяться и после этого: так, в некоторых Teleram-каналах и в СМИ появлялась информация, что самолет, приписываемый Кадырову, якобы вылетел накануне в Москву.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
Пандемия коронавируса нового типа
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