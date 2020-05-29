В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

ТАСС, 29 мая. Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе региона в пятницу.

"Сегодня по итогам заседания оперативного штаба в правительстве региона подписано постановление о продлении с 1 июня ограничений, которые были введены с 17 марта. Режим повышенной готовности будет действовать до отдельного распоряжения главного государственного санитарного врача Брянской области", - сказал собеседник агентства.

По данным оперативного штаба, в числе ограничений - обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, запрет на проведение массовых культурных, спортивных, развлекательных мероприятий. Закрытыми для посетителей останутся рестораны, кафе, бары, они смогут продолжить обслуживание на вынос готовых блюд и доставку заказов. "Также все жители должны использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования, соблюдать социальную дистанцию", - отметили в оперштабе.

По данным на пятницу в Брянской области лабораторно подтверждено 3 473 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 110 - за последние сутки. Выздоровели 2 006 человек. Всего с начала пандемии умер 31 человек.