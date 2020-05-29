Псковские власти продлили ограничения из-за коронавируса до 19 июня

ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области продлили действующие ограничения, введенные ранее из-за коронавируса, до 19 июня. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"На сегодняшний день рано говорить о полноценном выходе даже на первый этап снятия ограничительных мер. Остальные ограничительные меры практически без изменений будут продлены до 19 июня, у нас будет плановое заседание оперативного штаба. Если ситуация будет требовать оперативного принятия решений, мы сделаем это достаточно быстро. За прошедшую неделю в Псковской области снова зарегистрирован антирекорд по суточному числу новых случаев. Сегодня этот показатель остается высоким: плюс 42 выявленных [случая] заражения новой коронавирусной инфекцией", - сказал Ведерников.

Губернатор также обратил внимание участников совещания на внутрибольничный очаг коронавируса в больнице Порховского района. "Я поручил провести доскональную служебную проверку. Если будет установлено, что причиной внутрибольничного очага стало несоблюдение принятых регламентов, к ответственности будут привлечены все - от сотрудников до руководителей", - уточнил глава региона.

Срок действия ограничений истекал 31 мая. На этой неделе, как пояснил губернатор, был выявлен внутрибольничный очаг на территории больницы в Порховском районе: заражены 12 человек, в том числе 6 медработников. При этом в пятницу власти региона разрешили несовершеннолетним выходить на улицу без сопровождения взрослых для совершения прогулок. Кроме того, власти открыли для посещений парки, скверы и набережные.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области выявлено 763 случая заражения и зафиксировано 10 летальных исходов. Выздоровели 307 человек.