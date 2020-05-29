Захарова считает преждевременным делать прогноз относительно возобновления турпотока из РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прогнозы по возобновлению туристического потока из России можно будет делать только после открытия границ и снятия ограничений по перемещению внутри ряда стран. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

Отвечая на вопрос одного из участников мероприятия о возможном возобновлении турпотока из России в связи с заявлением ряда стран о скором открытии границ, Захарова подчеркнула, что говорить о прогнозах можно "лишь на основе свершенных действий, а не намерений".

"Когда будут открыты границы между теми или иными странами, сняты ограничения по перемещению внутри этих государств, по пребыванию в стране с точки зрения карантина, когда будут установлены новые требования к авиационному сообщению и прохождению обсервации, вот тогда можно выстраивать прогнозы относительно туристического потока, - пояснила дипломат. - На сегодняшний же день речь идет лишь о намерениях. Прогнозировать до открытия границ неправильно и опасно, это может привести к большим проблемам в будущем".

Захарова напомнила, что ключевым фактором, влияющим на решения об открытии границ, является эпидемическая обстановка в той или иной стране. "Именно этот фактор будет доминировать при принятии данного решения, - подчеркнула она. - Мы очень внимательно следим за этой ситуацией, надеемся, что привычный всем мир без границ, мир, наполненный путешествиями, вернется".