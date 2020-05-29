Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим в стране до 15 июня

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим, введенный в стране из-за пандемии, до 15 июня. Об этом сообщил в пятницу оперативный штаб при кабинете министров республики.

"Срок особого карантинного режима в стране продлен до 00:00 15 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято "после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения".

В то же время решено с 00:00 31 мая снять ряд ранее введенных ограничений. В частности, возобновляют работу крупные торговые центры, за исключением действующих при них детских и развлекательных центров, кинотеатров, мест общественного питания, разрешается проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей.

Кроме того, в столице и других крупных городах - Сумгаите, Гяндже, Ленкорани, - а также в Апшеронском районе (примыкает к Баку) продлевается время работы ресторанов, кафе и чайных. Ранее они были открыты с 08:00 до 18:00 (07:00 до 17:00), а теперь - до 22:00 (21:00). При этом в объектах общественного питания запрещается использование кальянов и проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек.

Согласно решению правительства, работники государственных структур в Баку и крупных городах, переведенные на удаленный режим, с 31 мая могут продолжить работу в офисах.

Масочный режим

Власти Азербайджана вводят обязательный масочный режим в пассажирском транспорте и других общественных местах в связи с распространением коронавируса. Как следует из постановления правительства, с целью "предотвращения массового распространения новой коронавирусной инфекции среди населения" предусматривается обязательное ношение индивидуальных средств защиты дыхательных путей - медицинских и тканевых масок, респираторов - в междугородном и внутригородском транспорте, в том числе автобусах, такси, метро, поездах.

Также обязательно ношение масок на рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и услуг, в помещениях госструктур, где производится прием граждан, в очередях на остановках общественного транспорта, перед билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, отмечается в постановлении. Без масок граждане не будут допускаться и на территории исторических и культурных памятников, в места богослужения, научные и медицинские учреждения. При этом обязательно также соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра.

"Нарушение требований постановления влечет ответственность, установленную Кодексом об административных проступках Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

Карантинный режим в Азербайджане

В Азербайджане из-за распространения коронавируса с 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим.

С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений. На первом этапе возобновило работу большинство магазинов розничной продажи, газетные и цветочные киоски, вновь начали предоставлять услуги фотоателье, ателье по пошиву одежды, ломбарды и химчистки. На втором - заработали парикмахерские и салоны красоты, были сняты ограничения на выход из дома и запрет на деятельность объектов общепита на большей части страны, за исключением столицы и больших городов. На третьем этапе была полностью отменена система получения СМС-разрешений на выход из дома, открылся доступ на бульвары, в парки, аллеи и зоны отдыха, музеи и выставочные залы, возобновили работу в ограниченном режиме рестораны и кафе.

По последним данным оперативного штаба, число инфицированных коронавирусом в Азербайджане составляет 4 759, выздоровели 3 022 пациента, 56 человек умерли, в стационарах находится 1 681 инфицированный.