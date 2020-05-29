Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 16 июня

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции, действующий в Волгоградской области с 1 апреля и затем продленный до 31 мая, в пятницу вновь продлен до 16 июня, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области - решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по заключению главного санитарного врача, рабочих групп оперативного штаба, экспертов, ближайшие две недели для Волгоградской области будут важными и определяющими по характеру распространения коронавирусной инфекции. "В этой связи сегодня оперативным штабом принято решение о продлении режима самоизоляции на территории региона до 16 июня включительно. При этом все принятые решения продолжат действовать в полном объеме. Обращаюсь ко всем жителям Волгоградской области и прошу продолжить ответственно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в течение ближайших двух недель, так как именно они будут являться определяющими при принятии решения о снятии ограничительных мер", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Таким образом, закрытыми остаются торговые центры, летние кафе, сохраняется обязательное ношение масок и перчаток.

С 14 мая в Волгоградской области был смягчен режим самоизоляции, в регионе разрешили прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Ранее жители могли покидать свои квартиры и дома только для следования в аптеку, больницу или ближайший магазин, выгула собак и выноса мусора. Однако с самого начала самоизоляции волгоградцам было разрешено выезжать на свои дачные участки, а с 21 апреля в регионе возобновили работу парикмахерские и салоны красоты.

С 20 мая в Волгоградской области открылись стоматологические клиники, косметические салоны, магазины непродовольственных товаров, другие объекты потребительского рынка. Одновременно с этим смягчением с 20 мая в регионе был введен масочно-перчаточный режим - в общественных местах и на транспорте становится обязательным использование жителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.