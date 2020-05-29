Туристам и гидам в Грузии будут измерять температуру перед каждой экскурсией

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Минздрав Грузии разработал рекомендации для туристических компаний, среди которых является обязательным измерение температуры у туристов и гидов перед каждой поездкой по стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте министерства.

"До поездки в тур должен произойти термоскрининг гида, водителя и туриста. Данные должны быть задокументированы для следующего мониторинга. Термоскрининг должен проводиться ежедневно", - отмечается в сообщении.

Кроме того, туристические группы, водители автомобилей и гиды должны иметь при себе индивидуальные средства защиты: маску, щит для лица и перчатки. При общении с туристами у гида на лице должна быть маска, он также должен соблюдать дистанцию. Использование маски обязательно в закрытых помещениях обязательно для всех, а остальные средства защиты можно применять по усмотрению.

Вместе с тем, в машине, которая перевозит туристов, должна быть дезинфицирующая жидкость, содержащая не менее 70% спирта. Кроме того, если руководитель экскурсии использует аудио аппаратуру, она должна быть оснащена одноразовыми наушниками.

Минздрав вводит также новые правила и для перевозки пассажиров. Минивэны вместимостью шесть человек, смогут перевозить лишь четырех туристов. Микроавтобусы, рассчитанные на 12 человек - семь туристов. Автобусы вместимостью 30 человек, смогут перевозить 15 путешественников и так далее.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии

Ввиду благоприятной эпидемиологической ситуации в Грузии с 15 июня планируют возобновить внутренний туризм, а с 1 июля республика откроет свои сухопутные и воздушные границы для зарубежных путешественников. Власти страны уже ведут активные переговоры по приему туристов из Австрии, Греции, Израиля, стран Балтии, Украины и Чехии.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Кроме того, с 21:00 до 06:00 - комендантский час. Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами.

По последним данным, в стране выявлены 746 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 576 человек выздоровели. На карантине находятся более 2,9 тыс. человек, в стационарах - 250, 12 пациентов умерли.