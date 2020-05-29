Ученые нашли останки около 500 человек при строительстве собора в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Ученые из Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН завершили спасательные археологические работы на территории восстанавливаемого Спасского собора в историческом центре города Куйбышева в Новосибирской области и обнаружили останки около 500 человек, часть из которых принадлежат основателям города, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС директор института, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин.

Работы начались летом 2019 года в ходе строительства Спасского собора, который находился там с 1804 по 1939 год. Власти города решили разобрать находившейся там сквер и памятник революционеру Валериану Куйбышеву. Демонтаж памятника и перенос сквера вызвал общественный резонанс в городе.

"Один проект у нас уже состоялся в рамках спасательных работ. В прошлом году начата эта работа, и в мае она была завершена, по крайней мере, на той площади, которая будет задействована в строительстве нового собора. На настоящий момент мы имеем останки около 500 жителей Каинска (старое название города Куйбышев), часть из которых самые ранние", - сообщил Кривошапкин.

Как ранее сообщал ТАСС, в ходе проведенных в 2019 году работ сотрудники института обнаружили фундамент Спасского собора хорошей сохранности и погребальные комнаты, относящиеся к периоду функционирования собора. Сотрудники также нашли нательные кресты, церковную утварь в виде занавесок, подсвечников и серег, а также около десятка монет, самая древняя из которых выпущена в 1749 году, по которым можно определить нижнюю датировку строительства и появления Спасского собора.

По словам Кривошапкина, ученые совместно с властями города планируют реализовать программу по увековечиванию памяти первых жителей Каинска, а также солдат, умерших от ран в местных госпиталях во время Великой Отечественной войны. Директор отметил, что сейчас эти кладбища нуждаются в реновации.

Куйбышев - административный центр Куйбышевского района, находящийся на расстоянии около 300 км от Новосибирска, на берегу р. Омь, притоке Иртыша. Был основан в 1722 году с момента создания Каинского форпоста, военного укрепления. Спасский собор в городе Каинск (так до 1935 года назывался Куйбышев) построили в 1804 году. В 1938 году трехпрестольный храм был продан Куйбышевской тюрьме и разобран силами заключенных.