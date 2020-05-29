Коронавирусом заразились почти 200 медиков республиканской клинической больницы в Уфе

УФА, 29 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено у 194 медицинских работников республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) в Уфе, в которой в апреле произошла вспышка инфекции. Всего такой диагноз подтвердился у 558 медиков республики, сообщил ТАСС в пятницу и.о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по региону Венер Изикаев.

Одно из крупнейших медучреждений Башкирии, республиканская клиническая больница имени Куватова, в Уфе была закрыта на карантин с 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. В стенах больницы оставались свыше 1,2 тыс. человек. Карантин с учреждения сняли через две недели, главного врача больницы Эльзу Сыртланову уволили.

"В Башкирии коронавирусом заразились 558 медицинских работников, среди них 194 сотрудника Республиканской клинической больницы имени Куватова. Еще 53 человека заразились в Республиканском онкологическом диспансере, 18 - в Белебеевской ЦРБ", - сообщил Изикаев.

В пятницу республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения сообщил, что медики, переболевшие после заражения коронавирусом, начали получать страховые выплаты. На 13 человек было выделено 895 тыс. рублей, сумма одной выплаты превысила 68 тыс. рублей.

По состоянию на пятницу в Башкирии 3 105 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, лечение в стационарах проходят 920 человек.