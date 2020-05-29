Сбербанк с помощью искусственного интеллекта помог вычислить ОПГ торговцев наркотиками

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сбербанк помог сотрудникам правоохранительных органов раскрыть организованную преступную группу (ОПГ) торговцев наркотиками с помощью технологий искусственного интеллекта, используемых для анализа транзакций и поведения пользователей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Сбербанк оказал поддержку сотрудникам правоохранительных органов в расследовании деятельности группировки, которая занималась транспортировкой и сбытом наркотиков на территории Российской Федерации. Правоохранительные органы провели задержание участников группы. В ходе операции изъято более 25 кг наркотических веществ", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что для коммуникаций злоумышленники использовали ресурсы в теневом сегменте интернета - "даркнете", там же они анонимно продавали наркотики через закрытые форумы.

"С помощью технологий искусственного интеллекта, которые Сбербанк использует для анализа транзакций и поведения пользователей, правоохранительным органам удалось в кратчайшие сроки воссоздать картину происходящего и установить личности наркоторговцев, проживавших на территории трех регионов РФ", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, криминалистическая экспертиза, которая проводилась с участием экспертов Сбербанка, выявила цепочки связей преступников и сеть распространения наркотиков, в результате удалось прекратить работу двух крупных площадок наркоторговли.

"Ежегодно в России от наркотиков умирают более 4 тыс. человек. Преступники, распространяющие подобные вещества, опаснее многих других, ведь своими действиями они не только нарушают закон, но и наносят непоправимый ущерб здоровью миллионов людей. Причем многие из жертв - подростки и молодежь, которые не всегда понимают опасность, и злоумышленники этим пользуются. Мы рады, что наши технологии могут помочь нашей стране справиться с этой угрозой", - цитируют в пресс-службе зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.