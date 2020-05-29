Власти Якутии продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 14 июня

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Якутии продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, в том числе режим самоизоляции, до 14 июня, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе региона.

"Указом главы региона Айсена Николаева на территории Якутии режим повышенной готовности продлен до 14 июня. До этой даты продлены и все введенные ранее ограничительные меры, в том числе в рамках режима повышенной готовности", - говорится в сообщении. Режим повышенной готовности действует на территории Якутии с 17 марта.

Помимо этого, власти дополнительно ввели режим полной самоизоляции в нескольких населенных пунктах республики. Ранее режим был введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района. Карантин объявили в селе Хонгор-Бие в Намском районе, а также частичный карантин - в двух участках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе.

"В Якутии дополнен список населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции. В Мегино-Кангаласском районе такой режим теперь действует в селе Майя и Харанском наслеге [сельское поселение - прим. ТАСС]", - говорится в сообщении оперштаба. Всего в Мегино-Кангаласском районе выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, из них семь человек выздоровели.

Также режим полной самоизоляции объявлен в 14 наслегах из 19 в Намском районе: Ленский, Едейский, Искровский, Модутский, Никольский, Партизанский, Тастахский, Тюбинский, Хамагаттинский, Хатынг-Арынский, Хатырыкский, Хомустахский 1-й, Маймагинский и Бетюнский. Всего в районе насчитывается 64 зараженных коронавирусом, из них пять человек выздоровели.

В тех районах и населенных пунктах, где введен режим полной самоизоляции, действует обязательный масочный режим в общественных местах. Также жителям разрешено совершать прогулки не более чем по двое с соблюдением социального дистанцирования не менее 1 м. При прогулке и самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Жителям республики запрещено передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение. Перевозки пассажиров водным транспортом на реках Якутии также ограничены.

О распространении инфекции

Всего в Якутии зарегистрировано 1 705 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 748 человек, умерли восемь пациентов.