В Вологодской области готовы смягчить введенный из-за коронавируса режим в двух городах

ТАСС, 29 мая. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил подготовить комплексный план снятия введенных из-за коронавируса ограничений в двух городах региона, Вологде и Череповце. Об этом в пятницу сообщили в оперштабе области по борьбе с коронавирусом.

"Глава региона дал поручение главам двух городов, Вологды и Череповца, о разработке комплекса мер по снятию ограничений", - говорится в сообщении.

При условии, что администрации двух городов области к 1 июня подготовят порядок, по которому люди начнут возвращаться к обычной жизни, региональные власти готовы открыть непродовольственные магазины, а также разрешат занятия спортом на улице. Свое предложение по безопасному выходу из условий пандемии уже представил мэр Череповца Вадим Германов. В основу ляжет принцип разделения групп людей разного возраста по времени нахождения на улице. В качестве образца руководство хочет взять опыт Испании, где людям старше 60 лет предложили выходить из домов с 9:00 до 13:00, а родителям с детьми - с 13:00 до 19:00.

"Штрафов за нарушение времени посещения общественных мест не предусмотрено. Это своего рода общественный договор между властью и горожанами", - отметил на своей странице "Вконтакте" Германов.

В Вологде представители бизнеса уже уведомили власти, что готовы обезопасить своих сотрудников от рисков заражения, а также создать условия для приема клиентов и контролировать исполнение всех правил. "Речь в первую очередь идет о зонировании помещений общественных пространств и масочном режиме", - отметил у себя на странице в соцсети мэр областного центра Сергей Воропанов.

Вопрос о запуске первой волны смягчения рассмотрят 1 июня.

Ситуация с коронавирусом в Вологодской области

По данным областного оперштаба по борьбе с новой инфекцией, в Вологодской области с начала пандемии подтверждены 860 случаев заражения коронавирусом, 320 человек выздоровели, семь умерли. Из-за недостаточно низкого уровня распространения вируса власти региона не начали снимать ограничительные меры.