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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура начала проверку в кировском детсаду, где семь детей заболели коронавирусом

Заболевание выявили у семерых детей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после того, как очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

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Ранее правительство региона сообщило, что очаг выявили в группе детского сада, где, по результатам тестирования, коронавирус выявлен у семерых детей. Они находятся в инфекционных госпиталях. 16 детей, также посещавших группу, помещены на домашний карантин.

"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверочных мероприятий в связи со вспышкой коронавирусной инфекции у воспитанников детских дошкольных учреждений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдения ответственными лицами санитарно-эпидемиологического законодательства.

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РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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