Во Владимирской области с 30 мая разрешили продажу промтоваров, прогулки, занятия спортом

ТАСС, 29 мая. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал документы, согласно которым с 30 мая в регионе при соблюдении некоторых условий возобновятся работа непродовольственных магазинов, занятия спортом на свежем воздухе и прогулки на улице. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба правительства Владимирской области.

"С 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на 4 кв. м зала не более одного человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, с 30 мая также разрешены совместные занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе, но в компании не более двух человек и на расстоянии не менее 5 м друг от друга. А прогулки на улице разрешаются при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 м и без посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

"В регионе сохраняются усиленные санитарно-эпидемиологические меры на производстве и в быту, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, масочный режим в общественных местах, работа в удаленной форме для всех, для кого это возможно. Гражданам целесообразно использовать личный транспорт", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.