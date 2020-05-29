В Египте за сутки зафиксировали самое большое число умерших из-за коронавируса

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Самое большое число заразившихся новым коронавирусом и умерших из-за него за сутки зафиксировано в Египте в пятницу. Об этом сообщил Минздрав республики.

За последние 24 часа выявлены 1 289 случаев инфицирования, общее число заразившихся достигло 22 082. За сутки от осложнений умерли 34 человека. Количество летальных исходов достигло 879. Выздоровели к настоящему моменту 5 511 человек. В последние две недели в Египте наблюдается стремительный рост числа заболевших. Еще несколько дней назад специалисты предупреждали, что к концу месяца число выявленных случаев заражения преодолеет отметку в 20 тыс.

С воскресенья в стране вводится масочный режим: сотрудники предприятий должны находиться на своих рабочих местах в медицинских масках, введено их обязательное ношение во всех общественных местах, в первую очередь в магазинах, центрах предоставления услуг. Комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 (а не с 17:00 до 06:00). Столичное метро пересматривает время работы в связи с новым режимом комендантского часа. Власти страны пообещали обнародовать план дальнейших действий в середине июня. Первая за два месяца пятничная проповедь прошла в одной из столичных мечетей при ограниченном количестве людей и строгом соблюдении социальной дистанции.