Власти Коста-Рики продлили до конца июня закрытие границ из-за коронавируса

ГАВАНА, 29 мая. /ТАСС/. Руководство Коста-Рики приняло решение продлить ограничения на въезд в страну иностранцам до 30 июня для предотвращения распространения коронавируса, сообщил в пятницу Минздрав.

Отмечается, что также до конца июня сохранится запрет на хождение транспорта в ночные часы и посещение гражданами парков. Власти разрешили работать ресторанам и спортивным залам при условии, что они не будут заполнены больше, чем на 50%.

Правительство 16 марта объявило чрезвычайное положение, которое предполагает приостановку работы учебных заведений и баров, закрытие пляжей и парков, отмену массовых мероприятий. Граждане Коста-Рики, возвращающиеся на родину, должны будут находиться в изоляции в течение 14 дней после прибытия.

О первом инфицированном в Коста-Рике было объявлено 6 марта. На данный момент общее число заразившихся в стране составляет 1 022, умерли 10 человек, 653 пациента выздоровели.