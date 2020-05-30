FT: в Швейцарии может развалиться дело о хищении в лондонском филиале группы "Открытие"

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Дело о крупном мошенничестве, возбужденное в Швейцарии против нескольких экс-сотрудников группы "Открытие", может развалиться. Об этом сообщила в пятницу вечером на своем сайте газета Financial Times, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы суда.

По данным издания, четверо обвиняемых - Руслан Пинаев, его жена Мария Коварска, Евгений Джемай и его мать Олеся - не стали идти на сделку с швейцарской прокуратурой, чтобы получить условные сроки в четыре и пять месяцев. При этом ранее в ходе затянувшегося на много лет судебного разбирательства обвинение пыталось добиться для них пятилетнего тюремного заключения. Как сообщает FT, срок давности по преступлениям, вменяемым четверым обвиняемым, должен истечь в 2021 году.

По версии следствия, средства, похищенные у "Открытия", отмывались через швейцарский банк Bordier, где утверждают, что клиенты - четверо обвиняемых - злоупотребили их доверием.

Издание приводит слова адвоката группы "Открытие" Нила Дули, который выразил несогласие с условиями сделки, предложенной обвиняемым. По его мнению, это посылает неверный сигнал "мошенниками и участникам схем по отмыванию денег, что им следует вести дела в Швейцарии, где им грозит лишь символическое наказание, а украденных денег возвращать не придется".

Дело о мошенничестве

В 2013 году в Швейцарии был осужден на три года тюрьмы экс-сотрудник "Открытия" Сергей Кондратюк, а в 2017 году в Великобритании 12 лет получил бывший трейдер из лондонского филиала группы Джордж Урумов. Его подельник Владимир Герсамия получил семилетний срок. Все они были участниками осуществленной в 2011 году схемы по хищению у "Открытия" $150 млн и отмыванию похищенных средств. Швейцарские власти считают Пинаева, его жену, а также Джемая с его матерью сообщниками Урумова, Кондратюка и Герсамии, покупавшими европейскую недвижимость и предметы роскоши на похищенные средства.

Пинаев был давним знакомым Кондратюка и Урумова по швейцарской частной школе. Как Пинаев, так и Джемай работали на "Открытие" еще до того, как туда на работу в 2011 году пришел Урумов. По данным FT, Пинаев сейчас проживает в Израиле, Джемай и его мать - в Швейцарии.

После того, как мошенничество было выявлено, "Открытию" удалось вернуть похищенные злоумышленниками активы на сумму свыше $100 млн.