В Якутии выявили 18 случаев заражения коронавирусом на Талаканском месторождении

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"За последние сутки [число случаев заражения коронавирусом составило] 114 по республике, из них 84 - по городу Якутску, 18 - это Ленский район, в нескольких районах наблюдаются единичные случаи. По Ленскому району - это прибытие достаточно большой партии с Талаканского месторождения больных, которых выявила проверка, направленная туда министерством здравоохранения республики по согласованию с "Сургутнефтегазом", - сказал Николаев.

По его словам, руководство "Сургутнефтегаза" по согласованию с региональным Минздравом и с оперативным штабом республики приняло необходимые меры. "Мы надеемся, что в дальнейшем на Талаканском месторождении вспышка будет локализована", - отметил Николаев.

Власти Якутии продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 14 июня. Режим полной самоизоляции введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе, а также частичный карантин - в двух участках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе.

В тех районах и населенных пунктах, где введен режим полной самоизоляции, действует обязательный масочный режим в общественных местах. Также жителям разрешено совершать прогулки не более чем по двое с соблюдением социального дистанцирования не менее 1 м. При прогулке и самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки. Жителям республики запрещено передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение. Перевозки пассажиров водным транспортом на реках Якутии также ограничены.

Всего в Якутии зарегистрировано 1 819 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 790 человек, умерли восемь пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое.