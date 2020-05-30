В Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 15 июня

ТАСС, 30 мая. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 15 июня. Об этом рассказал журналистам в субботу губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Продлевается до 15 июня режим повышенной готовности - это означает, что сохраняется режим самоизоляции для наших жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, продолжается обязательный масочный режим", - сказал он.

Моор добавил, что при этом регион выполнил все условия для перехода ко второму этапу снятия ограничений. "Поэтому, в соответствии с предложениями регионального управления Роспотребнадзора, мною подписано постановление о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Это означает, что возможность работать получают магазины, торгующие непродовольственными товарами, [с торговыми залами] площадью до 800 кв. метров и имеющие отдельный вход с улицы, возможность работать получают иные форматы торговли - уличная торговля и некоторые образовательные учреждения, например, автошколы", - сообщил губернатор.

С 18 мая, напомнил он, в Тюменской области перешли к первому этапу снятия ограничений, когда возможность открыться получили все предприятия сферы услуг и магазины, торгующие непродовольственными товарами, с торговой площадью до 400 кв. м и имеющие отельный вход с улицы. Также были разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

По информации оперативного штаба Тюменской области на 29 мая, всего с начала пандемии зарегистрировано 1 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 790 человек выздоровели и 7 умерли.