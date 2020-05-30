Ограничительные мероприятия в Еврейской АО продлили до середины июня

"Ограничительные мероприятия по COVID-19 в ЕАО продлены до 14 июня. Решение принято на очередном заседании оперативного штаба и закреплено постановлением губернатора ЕАО № 160", - говорится в распространенном релизе.

Со ссылкой на руководителя территориального управления Роспотребнадзора Павла Копылова сообщается, что регион не готов к первому этапу снятия ограничений. "Важным показателем для ослабления режима является коэффициент распространения болезни: он не должен быть больше единицы. В ЕАО коэффициент существенно выше. В Роспотребнадзоре надеются, что ситуация стабилизируется к концу следующей недели, но пока настаивают на продлении ограничительных мероприятий на 14 дней - полный инкубационный период для новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На данный момент в ЕАО зарегистрирован 301 случай заболевания COVID-19. Один пациент находится в тяже лом состоянии, но в искусственной вентиляции легких не нуждается. Всего в инфекционные стационары госпитализированы 37 человек, 65 находятся на амбулаторном лечении. Зафиксированы три летальных исхода, 196 пациентов выписаны в связи с выздоровлением.

Очаги инфекции выявляются в семьях и ближайшем окружении, а также в медицинских учреждениях ЕАО. Накануне в областной больнице в ходе обследования выявлена пациентка с COVID-19. Симптомов у нее не было, в больницу женщина поступила с соматическим заболеванием. На карантин закрыли пять отделений этого лечебного учреждения. Все контактные лица прошли первичное тестирование. Сейчас в отделениях присутствуют только люди с отрицательными результатами пробы на COVID-19.