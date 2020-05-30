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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленобласти 5 дней подряд число выздоровевших от коронавируса выше числа заразившихся

За последние сутки поправилось вдвое больше человек, чем заболело
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса в Ленинградской области пятый день подряд превышает число заразившихся. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 30 мая в Ленинградской области за минувшие сутки выздоровели 111 человек, заразились - 55. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 768, при этом выздоровели 54%. Новых случаев смерти пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. Всего умерли 11 пациентов.

В Петербурге за сутки выздоровели 260 человек, всего - 5 373. Общее количество заразившихся достигло 15 580 человек. Умерли 191, 13 из них за последние сутки.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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