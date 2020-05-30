В Башкирии открылся инфекционный центр для приема пациентов с коронавирусом

ТАСС, 30 мая. Новый клинико-диагностический центр для приема пациентов с коронавирусной инфекцией открылся в Уфимском районе Башкирии. Учреждение в случае полной загрузки сможет принять 470 человек, сообщила журналистам в субботу пресс-служба главы региона.

"Новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек", - говорится в сообщении на сайте главы республики.

Новый центр размесился на территории индустриального парка "Зубово". В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и глава Башкирии Радий Хабиров. Как уточнили в пресс-службе, объект построили менее чем за два месяца.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 3185 случаев заражения коронавирусом, 1028 человек выздоровели, 18 пациентов умерли.