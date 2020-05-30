Застрявшие за рубежом россияне смогут получать помощь только до возвращения

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Застрявшие за рубежом россияне могут получать материальную помощь только в период нахождения за пределами России, после возвращения домой оказание такой помощи не допускается. Об этом говорится в постановлении правительства РФ об изменениях в положение о социальной поддержке граждан, не имеющим возможности вернуться в Россию. Документ опубликован на сайте правительства субботу.

"Оказание помощи после возвращения гражданина Российской Федерации на территорию Российской Федерации не допускается", - отмечается в документе.

Изменения коснулись также периода, за который начисляется материальная помощь. Если в первоначальном тексте постановления предусматривалось, что деньги выплачиваются с даты, указанной в обратных билетах в Россию, до фактического возвращения домой, то теперь, согласно постановлению, помощь начисляется со дня принятия решения о ее оказании специальной комиссией МИД РФ до возвращения в страну.

Ранее правовая коллизия возникала из-за того, что не все застрявшие за рубежом россияне успевали оформить заявку на оказание помощи и получить деньги в период до вылета на родину вывозным рейсом. После их возвращения домой возникал вопрос, имеют ли они право получить деньги, которые могли бы быть им начислены до их прибытия домой. Нынешние изменения утоняют этот момент.

Избыточно перечисленное придется вернуть

В документе также отмечается, что будет открыт специальный счет, на который можно будет добровольно перечислить ошибочно или в излишнем размере поступившие в качестве помощи средства.

Заявка на получение помощи, в которой ранее требовалось сообщить данные об авиабилетах на отмененные рейсы, которыми россияне намеревались вернуться домой, теперь также предусматривает возможность предоставить сведения о билетах на иные виды железнодорожного транспорта, поскольку часть застрявших за рубежом граждан РФ планировала вернуться морем или по железной дороге.

Кроме того, в заявке на помощь появилось положение, где гражданин обязуется добровольно перечислить на специальный счет ошибочно либо в излишнем объеме поступившие ему средства.

Правительство РФ положением №433 от 3 апреля установило порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за распространения коронавируса. В связи с пандемией коронавируса и закрытием границ большинством стран мира десятки тысяч россиян оказались в сложном положении. Для их возвращения домой организуют специальные вывозные рейсы. Те же, кто пока остаются за рубежом, могут обратиться за прямой материальной помощью.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на такую поддержку в размере 2 400 рублей на человека в день (1 600 рублей в день - на ребенка до 14 лет) могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая.