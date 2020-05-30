В Карелии разрешат розничную торговлю и откроют музеи для посещения малыми группами с июня

ТАСС, 30 мая. Глава Карелия подписал распоряжение о снятии некоторых ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, согласно которому с 1 июня в республике разрешается розничная торговля, музеи смогут принимать посетителей группами не более десяти человек, смогут возобновить работу поисковики. Об этом сообщил в субботу на своей странице " ВКонтакте " глава республики Артур Парфенчиков.

"Некоторые изменения [подписанного распоряжения] вступают в силу с 1 июня: во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля; открываются музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования масок, перчаток; можно вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести", - говорится в сообщении главы республики.

С 8 июня школы республики могут проводить очные консультации по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников (одна группа не более 10 человек). Учеников рекомендовано рассадить по одному за партой, обязательное соблюдение масочного режима, предварительно школьникам должны измерить температуру. Классы необходимо дезинфицировать до и после занятий. Кроме того, глава республики сообщил, что с 1 июля планируется начать летнюю оздоровительную кампанию на территории Карелии.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии, за время пандемии в республики выявили 430 случаев новой инфекции, прирост за сутки составил 23. Два человека умерли, 164 выздоровели.