{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Карелии разрешат розничную торговлю и откроют музеи для посещения малыми группами с июня

Также с 8 июня школы региона начнут проводить очные консультации по подготовке к ЕГЭ

ТАСС, 30 мая. Глава Карелия подписал распоряжение о снятии некоторых ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, согласно которому с 1 июня в республике разрешается розничная торговля, музеи смогут принимать посетителей группами не более десяти человек, смогут возобновить работу поисковики. Об этом сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Некоторые изменения [подписанного распоряжения] вступают в силу с 1 июня: во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля; открываются музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования масок, перчаток; можно вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести", - говорится в сообщении главы республики.

С 8 июня школы республики могут проводить очные консультации по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников (одна группа не более 10 человек). Учеников рекомендовано рассадить по одному за партой, обязательное соблюдение масочного режима, предварительно школьникам должны измерить температуру. Классы необходимо дезинфицировать до и после занятий. Кроме того, глава республики сообщил, что с 1 июля планируется начать летнюю оздоровительную кампанию на территории Карелии.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии, за время пандемии в республики выявили 430 случаев новой инфекции, прирост за сутки составил 23. Два человека умерли, 164 выздоровели.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Добровольцами для испытания вакцины от коронавируса не могут быть те, кто уже переболел
В центре "Вектор" уточнили, что окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования
Читать полностью