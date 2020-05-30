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Пандемия коронавируса нового типа

Глава "Вектора": исследования вакцины от коронавируса на детях могут начать в 2021 году

Ринат Максютов пояснил, что исследования на детях, а также на людях в возрасте старше 60 лет можно будет начать только после регистрации вакцины

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Исследования вакцины от нового коронавируса на детях могут начаться в начале 2021 года, пока их к клиническим испытаниям не привлекают. Об этом сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1" в субботу.

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"В начале 2021 года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда можно будет начать такие испытания.

Максютов пояснил, что исследования на детях, а также на людях в возрасте старше 60 лет можно будет начать только после регистрации вакцины.

"После получения положительных результатов и регистрации вакцины, в рамках пост-регистрационных исследований или независимых клинических исследований можно будет расширять контингент как по возрасту, то есть включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям, которые в настоящее время, в рамках первой и второй фазы клинических исследований, не включаются", - добавил он.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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