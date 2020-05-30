ВОЗ: из-за повторного тестирования образцов на COVID-19 данные о вирусе могут поменяться

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Страны проводят повторное тестирование образцов пациентов на наличие коронавируса, из-за чего могут быть изменены данные о происхождении и источнике вируса. Такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале " Россия-1 ".

По его словам, есть документы, в которых описывается случай коронавируса во Франции, зафиксированный ранее января.

"В данный момент, страны проводят повторное тестирование образцов. И если все подтвердится, это значит, что временная шкала, происхождение и источник вспышки могут быть перенесены. Но это по-прежнему должно быть подтверждено. Обычная система наблюдения, всеобщий контроль за действиями людей в обществе - это по-прежнему ключевой момент для предотвращения вспышки любой эпидемии", - сказал он.

"Но это по-прежнему должно быть подтверждено", - подчеркнул директор бюро.

Официально считается, что первые заразившиеся коронавирусом появились во Франции в конце января. По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24,7 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения в стране составляет около 131 тыс. Однако главный реаниматолог больницы города Бобиньи на севере Франции Ив Коэн заявил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря.

Вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться через полтора года, сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Я бы сказал, что работа займет полтора года, потому что вакцина должна быть эффективной, но в то же время и безопасной", - сказал он.

"Когда вакцина появится, она должна стать достоянием всего мира. Не должно быть того, что было в прошлом, когда вакцина была доступна только тем, кто мог за нее заплатить", - подчеркнул Клюге.

Он также отметил, что до появления вакцины необходимо соблюдать основные меры безопасности для предотвращения распространения вируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 396 575 случаев заражения, выздоровели 167 469 человек, умерли 4 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.