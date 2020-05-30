Режим самоизоляции в Тамбовской области продлен до 7 июня

ТАСС, 30 мая. Действие режима самоизоляции в Тамбовской области продлится до 7 июня, с 1 июня снимаются ограничения на тренировки спортсменов-профессионалов. Ранее губернатор региона продлил действие режима самоизоляции до 31 мая, сообщается на сайте администрации региона.

"Ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавирусной инфекции, в Тамбовской области продлены по 7 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин. Все это время для граждан сохраняется режим обязательной самоизоляции. Это касается граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих ряд заболеваний, указанных в постановлении, а также иностранных граждан и гостей тамбовщины, прибывших из двух столиц", - уточнили в пресс-службе, отметив, что сохраняется запрет на покидание места своего проживания.

Кроме этого, по 7 июня продолжает действовать запрет на деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и организаций питания работников. По-прежнему не допускается посещение гражданами парков, садов, скверов и набережных.

При этом с 1 июня разрешено осуществлять тренировочный процесс спортсменам-профессионалам при условии, что возобновлены спортивные соревнования по их виду спорта. Жителям региона разрешено посещать леса, водные объекты и рекреационные зоны.

Магазины непродовольственных товаров могут работать в торговых центрах площадью более 1500 кв. м при условии, что площадь торгового зала магазина непродовольственных товаров составляет менее 400 кв. метров, имеется отдельный вход с улицы и одновременно в торговом зале находится один человек на 4 кв. м площади.

Кроме того, в МФЦ в Тамбове и Мичуринске будут предоставляться все государственные и муниципальные услуги, но только по предварительной записи, в остальных центрах услуги пока не предоставляются в полном объеме. В школах разрешено проведение очных консультаций индивидуально или в группах численностью не более четырех человек, что позволит подготовить выпускников 11 классов к сдаче ЕГЭ. Ссузам разрешается очное проведение итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена, при этом итоговая аттестация в других формах, например, защита выпускной квалификационной работы, пройдет исключительно с использованием электронного (дистанционного) формата.

Обязательными требованиями остаются соблюдение масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекция.