Итальянская организация предложила учредить День российско-итальянской солидарности

РИМ, 30 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская общественная организация "Помогите нам спасти детей" выступила с инициативой учредить День российско-итальянской солидарности, чтобы отблагодарить РФ за оказанную Италии помощь в борьбе с пандемией. Как корреспонденту ТАСС рассказал в субботу ее президент Эннио Бордато, соответствующее письмо было направлено главам парламентских групп обеих палат парламента, а также мэрам городов, где работали российские специалисты.

Как он отметил, история отношений взаимопомощи и взаимовыручки России и Италии насчитывает не одно десятилетие. "Русские моряки первыми пришли на помощь населению Мессины после сильнейшего землетрясения в 1908 году, можно вспомнить эпохальную операцию по спасению итальянского экипажа дирижабля "Италия" Умберто Нобиле, потерпевшего крушение в Арктике, восстановление памятников в Аквиле за счет финансовой поддержки РФ, а также помощь Венеции после наводнения прошлом году. И вот в марте Россия в самые трагические для Италии дни в связи с пандемией опять направила помощь. Чтобы увековечить это свидетельство дружбы между нашими народами, мы предлагаем учредить День российско-итальянской солидарности, который бы способствовал дальнейшему развитию братского диалога между Россией и Италией", - сказал Бордато.

Его благотворительная организация "Помогите нам спасти детей", основанная в 2001 году, стала одной из первых иностранных организаций, оказавших помощь детям Беслана после теракта в школе в 2004 году (Бордато удостоен звания почетного гражданина Беслана). Она активно помогает населению востока Украины, где не прекращаются военные действия. В основном деньги собираются на лечение детей. Кроме того, Бордато сотрудничает с детскими больницами в Архангельске, Волгограде и московской Российской детской клинической больницей.

Помощь РФ Италии в борьбе с пандемией

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты были направлены на работу в район города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии. Всего российские медики вылечили 76 пациентов в полевом госпитале Бергамо, построенном в кратчайшие сроки для приема заразившихся коронавирусом, когда местная больница имени Папы Иоанна XXIII оказалась перегружена. Специалисты химзащиты провели санитарную обработку 114 домов престарелых, продезинфицировали 1,131 млн кв. м помещений, более 420 тыс. кв. м открытых площадей и дорог в более 90 населенных пунктах Ломбардии - как провинции Бергамо, так и соседней Брешии.

В начале мая было объявлено о завершении их миссии. Представители властей Италии на разных уровнях неоднократно выражали благодарность России.